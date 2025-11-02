منشیات فروشی کے مقدمات، 4 مجر موں کو قید و جرمانے کی سزا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)منشیات فروشی کے مختلف مقدمات میں گرفتار چار ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزاؤں کے احکامات جاری کر دیئے گئے ۔تھانہ سلانوالی کے درج مقدمات میں گرفتار عمران کو عدالت نے۔۔۔
5 سال قید بامشقت اور 40 ہزار روپے جرمانہ جبکہ خالد کو 9 سال قید بامشقت اور 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔اسی طرح تھانہ ترکھانوالہ میں درج منشیات فروشی کے مقدمہ میں گرفتار حیدر کو عدالت نے عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی، جبکہ تھانہ جھاوریاں کے مقدمہ میں گرفتار شہزاد کو عمر قید اور 7 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا دی گئی۔اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا نے انویسٹی گیشن اور لیگل ٹیموں کو مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں، جن کے خاتمے کے لیے بھرپور آپریشن جاری رہے گا۔