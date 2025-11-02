صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی پٹرول کی فروخت، جعلی لوگو کے استعمال پر مقدمہ

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پاکستان سٹیٹ آئل (PSO) کا جعلی لوگو استعمال کر کے ایرانی پیٹرول فروخت کرنے والے فلنگ سٹیشن مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ذرائع کے مطابق اوگرا کی نشاندہی پر تحصیلدار سرگودھا کاشف احمد نے ۔۔۔

ٹیم کے ہمراہ چونگی نمبر 9 کے قریب کارروائی کی، جہاں ایرانی پیٹرول کی بڑے پیمانے پر غیر قانونی فروخت پکڑی گئی۔پوچھ گچھ کے دوران موقع پر موجود عملے نے انکشاف کیا کہ فیلنگ اسٹیشن اﷲ بخش اور مہر شمشیر کی ملکیت ہے ، جو مبینہ طور پر شیخوپورہ سے ایرانی تیل خرید کر یہاں فروخت کرتے ہیں۔فلنگ سٹیشن پر پاکستان سٹیٹ آئل کا جعلی لوگو بھی آویزاں تھا، جسے موقع پر ہٹا دیا گیا۔انتظامیہ نے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

