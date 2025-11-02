پاکستا ن میں ا سوقت 80ہزار بچے شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں :ڈاکٹر محمد علی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال 46جنوبی ڈاکٹر محمد علی نے کہا ہے کہ پاکستا ن میں ا سوقت 80ہزار بچے شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں جبکہ صرف چلڈر ن ہسپتا ل سے 5ہزار بچے شو گر کے علا ج کی ۔۔۔
سہو لیا ت حاصل کر رہے ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ بر وقت تشخیص سے بچوں کو شو گر جیسے مو ذ ی مرض سے بچا یا جا ئے وا لد ین بھی بچوں کی صحت پر گہر ی نظر رکھیں اس وقت 80ہز ار بچوں کو شو گر جیسے مو ذی مرض میں مبتلا ہو نا ہر حوا لہ سے تشویشناک ہے ۔