صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپلائی چین بہتر بنا کر اجناس و سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ممکن، محمد شفیق الرحمن

  • سرگودھا
سپلائی چین بہتر بنا کر اجناس و سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ممکن، محمد شفیق الرحمن

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایگزیکٹو ممبر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد شفیق الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت اگر سپلائی چین پر توجہ مرکوز کرے تو سبزیوں اور اجناس کی قیمتوں میں واضح کمی ممکن ہے ۔۔۔۔

انہوں نے کہا کہ آئندہ سیزن میں گندم کی پیداوار کے حوالے سے ابھی سے پیش بندی کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو کسی مشکل صورت حال کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔محمد شفیق الرحمن نے بتایا کہ رواں سال حکومت نے گندم کی پیداوار کا ہدف 3 کروڑ میٹرک ٹن تجویز کیا ہے ، جبکہ گزشتہ سال یہ ہدف 3 کروڑ 36 لاکھ میٹرک ٹن تھا۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت زرعی اجناس اور سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ کے لیے فول پروف حکمتِ عملی اپنائے تاکہ مستقبل میں مہنگائی کے دباؤ میں کمی لائی جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گاڑیوں کی بائیو میٹرک،ہوٹل،سرائے،کرائے داروں کی پڑتال کا حکم

بہبود فنڈ،5کروڑ 96لاکھ کی گرانٹ منظور

انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں،احتیاطی تدابیر یقینی بنانے کی ہدایت

فرض شناس پولیس افسر محکمے کا سرمایہ،سہیل چودھری

قبضہ مافیا کیخلاف نیا قانون جائیداد مالکان کیلئے خوشخبری

تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل