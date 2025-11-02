سپلائی چین بہتر بنا کر اجناس و سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ممکن، محمد شفیق الرحمن
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایگزیکٹو ممبر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد شفیق الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت اگر سپلائی چین پر توجہ مرکوز کرے تو سبزیوں اور اجناس کی قیمتوں میں واضح کمی ممکن ہے ۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ آئندہ سیزن میں گندم کی پیداوار کے حوالے سے ابھی سے پیش بندی کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو کسی مشکل صورت حال کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔محمد شفیق الرحمن نے بتایا کہ رواں سال حکومت نے گندم کی پیداوار کا ہدف 3 کروڑ میٹرک ٹن تجویز کیا ہے ، جبکہ گزشتہ سال یہ ہدف 3 کروڑ 36 لاکھ میٹرک ٹن تھا۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت زرعی اجناس اور سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ کے لیے فول پروف حکمتِ عملی اپنائے تاکہ مستقبل میں مہنگائی کے دباؤ میں کمی لائی جا سکے۔