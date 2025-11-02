صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مفروروں کیخلاف مہم، اشتہاری کو پناہ دینے والا بھی مقدمے میں نامزد

  • سرگودھا
مفروروں کیخلاف مہم، اشتہاری کو پناہ دینے والا بھی مقدمے میں نامزد

شاہ پور (نمائندہ دنیا)سب انسپکٹر محمد اعظم نے مفروروں اور اشتہاریوں کے خلاف مہم تیز کر دی۔ کارروائی کے دوران مخبر کی اطلاع پر معلوم ہوا۔۔۔

کہ قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری ملزم عطاء محمد بھاگت کو محمد شریف نے پناہ دے رکھی ہے ۔پولیس نے اطلاع ملنے پر محمد شریف کے ڈیرے واقع موضع شاہ یوسف پر چھاپہ مارا۔ پولیس کو دیکھتے ہی محمد شریف نے اشتہاری عطاء محمد کو للکارا کہ پولیس آ گئی ہے ، بھاگو، جس پر دونوں مغرب کی جانب فرار ہو گئے ۔فصلوں اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں گرفتاری سے بچ نکلے ۔ سب انسپکٹر محمد اعظم نے اشتہاری کو پناہ دینے پر محمد شریف کے خلاف تھانہ شاہ پور سٹی میں مقدمہ درج کرا دیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

وزیراعظم کا وزیراعلیٰ کے پی کو مذاکرات کی دعوت دیناخوش آئند :ملک احمد

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاناظلم :جماعت اسلامی

داتا دربار سے توسیع ری ماڈلنگ کا آغاز

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کیلئے ون ایپ متعارف

پاکستان جاگو تحریک کا اجلاس

نیپرا کا سولر کے نرخ کم کرنے کے منصوبے پر کام شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل