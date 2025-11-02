مفروروں کیخلاف مہم، اشتہاری کو پناہ دینے والا بھی مقدمے میں نامزد
شاہ پور (نمائندہ دنیا)سب انسپکٹر محمد اعظم نے مفروروں اور اشتہاریوں کے خلاف مہم تیز کر دی۔ کارروائی کے دوران مخبر کی اطلاع پر معلوم ہوا۔۔۔
کہ قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری ملزم عطاء محمد بھاگت کو محمد شریف نے پناہ دے رکھی ہے ۔پولیس نے اطلاع ملنے پر محمد شریف کے ڈیرے واقع موضع شاہ یوسف پر چھاپہ مارا۔ پولیس کو دیکھتے ہی محمد شریف نے اشتہاری عطاء محمد کو للکارا کہ پولیس آ گئی ہے ، بھاگو، جس پر دونوں مغرب کی جانب فرار ہو گئے ۔فصلوں اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں گرفتاری سے بچ نکلے ۔ سب انسپکٹر محمد اعظم نے اشتہاری کو پناہ دینے پر محمد شریف کے خلاف تھانہ شاہ پور سٹی میں مقدمہ درج کرا دیا ہے ۔