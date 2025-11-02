صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکہ بھارت دفاعی معاہدہ، پاکستان کی سالمیت کیلئے چیلنج ملک وارث ایڈووکیٹ

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا )جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے سابق امیر ملک محمد وارث ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ عالمی امن کے ٹھیکیدار امریکہ کا بھارت کے ساتھ دس سالہ دفاعی معاہدہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی۔۔۔

 سالمیت کے لیے چیلنج ہے ۔انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ ایک جانب پاکستان کی خیرخواہی کے دعوے کرتا ہے جبکہ دوسری جانب ہمارے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے ۔ پاکستانی حکمرانوں کو اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لینا ہوگا۔جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ملک محمد وارث ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ امریکہ پاکستان سمیت کسی بھی اسلامی ملک کا خیر خواہ نہیں، لہٰذا اس پر اعتماد کرنا حماقت ہوگی۔

 

