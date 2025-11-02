پریس کلب بھاگٹانوالہ کا اجلاس علاقائی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات پر زور
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)پریس کلب بھاگٹانوالہ میں علاقائی مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔
اجلاس کی صدارت ملک نذیر اعوان نے کی جبکہ جنرل سیکرٹری پریس کلب رفاقت علی چودھری بھی موجود تھے ۔اجلاس میں ممبران نے علاقائی سطح پر عوامی مسائل کے حل، سماجی بہتری اور صحافتی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر تفصیلی گفتگو کی۔ صدر اور جنرل سیکرٹری نے تمام ممبران پر زور دیا کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے علاقے کے مسائل کو غیرجانبداری کے ساتھ اجاگر کریں تاکہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے مثبت تبدیلی لائی جا سکے ۔