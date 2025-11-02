لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی، چندہ اکٹھا کرنے والا شخص گرفتار
شاہ پور (نمائندہ دنیا )حکومتِ پنجاب کی جانب سے اذان اور خطبہ جمعہ کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی کے باوجود بعض مذہبی حضرات کی جانب سے ساونڈ سسٹم کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔۔۔
۔پولیس تھانہ شاہ پور کے فٹ کانسٹیبل آصف اقبال مزمل نے بنگلہ حسین شاہ میں جامع مسجد النواز کے سامنے ایک شخص ضیاء اللہ کو لاؤڈ اسپیکر پر چندہ اکٹھا کرتے ہوئے پکڑ لیا اور اسے لاؤڈ اسپیکر بند کرنے کی ہدایت کی۔تاہم ضیاء اللہ نے انتباہ کے باوجود لاؤڈ سپیکر بند نہ کیا، جس پر آصف اقبال مزمل نے اطلاع اے ایس آئی تجمل حسین کو دی۔ اے ایس آئی تجمل حسین نے ساونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ضیا اللہ کے خلاف تھانہ شاہ پور میں مقدمہ درج کرا دیا ہے ۔