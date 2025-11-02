صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میانوالی کی عدالت سے قتل کے ملزموں کوسزائے موت

  سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)میانوالی پولیس کی مؤثر تفتیش اور ٹھوس پیروی کے نتیجے میں سفاک قاتل اپنے انجام کو پہنچ گئے ۔۔۔۔

تھانہ موسیٰ خیل کے سب انسپکٹر ساجد خان کی پیشہ ورانہ تفتیش اور ناقابلِ تردید ثبوتوں کی بنیاد پر عدالت وقار منصور بریار، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میانوالی نے قتل کے مقدمہ نمبر 194/21 میں فیصلہ سناتے ہوئے مجرم عالم خان ولد عظیم خان سکنہ موسیٰ خیل کو سزائے موت اور مقتول کے ورثا کو 5 لاکھ روپے تاوان ادا کرنے کا حکم سنایا۔عدالت نے مزید ہدایت کی کہ رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرم کو 6 ماہ قیدِ اضافی کی سزا بھی بھگتنا ہوگی۔اسی مقدمہ کے کراس ورژن میں عدالت نے مجرم شفاء اللہ ولد رحمت اللہ سکنہ موسیٰ خیل کو بھی سزائے موت اور مقتول کے ورثا کو 5 لاکھ روپے تاوان ادا کرنے ، بصورتِ دیگر 6 ماہ اضافی قید کی سزا سنائی۔جبکہ شریکِ ملزم امان اللہ کو جرم ثابت ہونے پر 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔یاد رہے کہ سال 2021 میں مجرم عالم خان نے سلطان اکبر کو ناحق قتل کیا تھا، جب کہ کراس ورژن کے مجرم شفاء اللہ نے مقرب خان کو ناحق قتل کیا تھا۔

 

