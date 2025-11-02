صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موضع بولہ میں نوجوان کی خودکشی، وجوہات معلوم نہ ہو سکیں

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا )جوہرآباد کے نواحی علاقے بھان بھوڈانوالہ میں موضع بولہ کے رہائشی حسن خان بھوڈ نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔۔۔

۔حسن خان ولد خان محمد بھوڈ نے علی الصبح بارہ بور ریپیٹر بندوق سے اپنے سینے میں گولی مار لی۔ تشویشناک حالت میں اسے فوری طور پر ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہرآباد منتقل کیا گیا جہاں وہ آپریشن کے دوران دم توڑ گیا۔تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ پولیس نے رات گئے پوسٹ مارٹم کے بعد نعش ورثا کے حوالے کر دی ہے ۔

 

