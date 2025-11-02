صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی آفس میانوالی میں ریونیو عوامی خدمت کچہری، شہریوں کے مسائل حل

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ڈی سی آفس کے لان میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔

اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ نے کھلی کچہری میں شہریوں کے ریونیو سے متعلق مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے لیے متعلقہ ریونیو افسروں و عملہ کو احکامات جاری کیے ۔کچہری کے دوران شہریوں نے حدبندی، ریکارڈ کی درستگی، فردِ جائیداد، انتقالات کے اجرا اور دیگر ریونیو معاملات سے متعلق درخواستیں پیش کیں۔کھلی کچہری کے موقع پر تحصیلدار میانوالی میاں کریم نواز، نائب تحصیلدار سردار قیوم خان، لینڈ ریکارڈ اور ریونیو عملہ بھی موجود تھا۔

 

