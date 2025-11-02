جھاوریاں: 19 سالہ لڑکی اغوا، 4 لاکھ نقدی اور زیورات بھی لے گئے
شاہ پور (نمائندہ دنیا )قصبہ جھاوریاں میں ابوبکر، ثمر، کامران، عامر پسران شمشاد اور وقار ولد یعقوب نے گزشتہ شب اپنے ہی خاندان کے ایک فرد رانا جاوید اقبال کی انیس سالہ بہن کو اغواء کرلیا۔ ۔۔۔
ملزمان گھر سے چار لاکھ دس ہزار روپے نقدی اور دو تولہ زیورات بھی ساتھ لے گئے ۔رانا جاوید نے صبح اٹھ کر دیکھا تو بہن گھر پر موجود نہ تھی۔ باہر معلومات حاصل کرنے پر خاندان کے دو افراد شہزاد ولد صادق اور بلال ولد ریاست نے بتایا کہ انہوں نے لڑکی کو مذکورہ افراد کے ہمراہ زبردستی کار میں بٹھاتے دیکھا، تاہم وہ خاموش رہے اور اطلاع نہ دی۔پولیس تھانہ جھاوریاں نے رانا جاوید اقبال کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔