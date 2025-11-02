واساکی ناقص حکمتِ عملی، پانی و سیوریج فیس کا نوٹیفکیشن نہ ہوسکا
شہریوں کو بغیر نوٹیفکیشن کے نوٹسز کے اجرا پر تشویش ،حکام سے نوٹس کا مطالبہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)واسا انتظامیہ کی ناقص حکمتِ عملی کے باعث پینے کے پانی اور سیوریج فیس کا گزٹ نوٹیفکیشن تاحال جاری نہیں ہو سکا، تاہم شہریوں کو فیسوں کی وصولی کے لیے نوٹسز بھیجنا شروع کر دئیے گئے ہیں۔ذرائع کے مطابق واسا نے پانی اور سیوریج کی فیسوں کا نیا ڈھانچہ تیار کرکے شہریوں سے اعترافات اور تصدیق کے مراحل مکمل کر لیے تھے ، جس کے بعد باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن جاری ہونا تھا، مگر تاحال ایسا نہیں کیا جا سکا۔ادھر شہریوں کو بغیر نوٹیفکیشن کے نوٹسز کے اجرا پر تشویش ہے ، ان کا کہنا ہے کہ جب تک فیسوں کی باضابطہ منظوری اور اشاعت نہیں ہوتی، ان سے وصولی غیر قانونی تصور ہوگی۔ شہری حلقوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور فیسوں کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شفاف طریقے سے وصولی عمل میں لائی جا سکے ۔