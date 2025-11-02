اداروں میں چیئرمینز کی نامزدگی التوا کا شکار، کارکردگی مفلوج
کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کسی ادارے میں تعیناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت کی عدم توجہی کے باعث پی ایچ اے ، ایس ڈی اے ، بیت المال، زکوٰۃ و عشر کمیٹی، مارکیٹ کمیٹی، ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی، واسا اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیت متعدد اداروں میں چیئرمینز کی نامزدگی تا حال نہ ہو سکی۔ مسلسل التوا کے باعث ان اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت نے قبل ازیں اراکینِ اسمبلی اور مسلم لیگی مقامی قیادت سے چیئرمین شپ کے لیے نام طلب کیے تھے ، تاہم کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کسی ادارے میں تعیناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اس تاخیر کے نتیجے میں ان اداروں کے بجٹ کی منظوری بھی التواء کا شکار ہے جس سے ترقیاتی اور فلاحی سرگرمیوں کا تسلسل رک گیا ہے ۔مزید بتایا گیا ہے کہ حکومت نے انتظامیہ کو ہدایت کی تھی کہ ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کے لیے کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو چیئرمین نامزد کیا جائے ، مگر کئی ماہ بیت جانے کے باوجود اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔