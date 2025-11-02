صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداروں میں چیئرمینز کی نامزدگی التوا کا شکار، کارکردگی مفلوج

  • سرگودھا
اداروں میں چیئرمینز کی نامزدگی التوا کا شکار، کارکردگی مفلوج

کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کسی ادارے میں تعیناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت کی عدم توجہی کے باعث پی ایچ اے ، ایس ڈی اے ، بیت المال، زکوٰۃ و عشر کمیٹی، مارکیٹ کمیٹی، ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی، واسا اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیت متعدد اداروں میں چیئرمینز کی نامزدگی تا حال نہ ہو سکی۔ مسلسل التوا کے باعث ان اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت نے قبل ازیں اراکینِ اسمبلی اور مسلم لیگی مقامی قیادت سے چیئرمین شپ کے لیے نام طلب کیے تھے ، تاہم کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کسی ادارے میں تعیناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اس تاخیر کے نتیجے میں ان اداروں کے بجٹ کی منظوری بھی التواء کا شکار ہے جس سے ترقیاتی اور فلاحی سرگرمیوں کا تسلسل رک گیا ہے ۔مزید بتایا گیا ہے کہ حکومت نے انتظامیہ کو ہدایت کی تھی کہ ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کے لیے کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو چیئرمین نامزد کیا جائے ، مگر کئی ماہ بیت جانے کے باوجود اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گاڑیوں کی بائیو میٹرک،ہوٹل،سرائے،کرائے داروں کی پڑتال کا حکم

بہبود فنڈ،5کروڑ 96لاکھ کی گرانٹ منظور

انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں،احتیاطی تدابیر یقینی بنانے کی ہدایت

فرض شناس پولیس افسر محکمے کا سرمایہ،سہیل چودھری

قبضہ مافیا کیخلاف نیا قانون جائیداد مالکان کیلئے خوشخبری

تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل