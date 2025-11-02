گیس ہیٹرز ،گیزرز کی قیمتوں کو پر لگ گئے ، 40 فیصد تک اضافہ
ایک اوسط درجے کا گیزر 15 سے 20 ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)موسمِ سرما کی آمد کے ساتھ ہی گیس ہیٹرز اور گیزرز کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے ، جبکہ ان کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ۔ امسال مارکیٹ میں گیس سے چلنے والے آلات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق سرگودھا کی مختلف مارکیٹوں میں مقامی اور غیر ملکی گیس ہیٹرز، گیزرز اور کوکنگ رینجز فروخت کے لیے دستیاب ہیں جن کی قیمتیں معیار اور کمپنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ ایک اوسط درجے کا گیزر 15 سے 20 ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ معروف کمپنیوں کے ماڈلز کی قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔دکانداروں کے مطابق رواں سال گیس آلات کی قیمتوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 40 فیصد اضافہ ہوا ہے ۔ اسی طرح موسمِ سرما کی دیگر اشیاء جیسے الیکٹرک ہیٹرز، کمبل اور گرم کپڑوں کے نرخ بھی بڑھ چکے ہیں، جس سے عام صارفین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ۔