نرواڑی گارڈن کی حفاظت اور دیکھ بھال کیلئے 6رکنی کمیٹی قائم

  • سرگودھا
نرواڑی گارڈن کی حفاظت اور دیکھ بھال کیلئے 6رکنی کمیٹی قائم

کمیٹی کی چیئرمین شپ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب کو سونپی گئی ہے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے نرواڑی گارڈن (سون ویلی روڈ) کی حفاظت اور مؤثر دیکھ بھال کیلئے چھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔کمیٹی کی چیئرمین شپ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب کو سونپی گئی ہے ، جبکہ ایگزیکٹو انجینئر ہائی وے خوشاب سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گے ۔ دیگر اراکین میں اسسٹنٹ کمشنر خوشاب، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ، ڈویژنل فارسٹ آفیسر اور ڈسٹرکٹ منیجر ایس ڈبلیو ایم سی خوشاب شامل ہیں۔کمیٹی نرواڑی گارڈن کی صفائی، سیکیورٹی، شجرکاری اور انفراسٹرکچر کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ماحول دوست سرگرمیوں کے فروغ، مقامی کمیونٹی کی شمولیت اور وسائل و فنڈز کی منصفانہ تقسیم کو بھی یقینی بنائے گی۔دوسری جانب ایگزیکٹو انجینئر ہائی وے ڈویژن خوشاب نے گارڈن میں صفائی، دیکھ بھال اور تجاوزات کی روک تھام کے لیے عملہ تعینات کر دیا ہے ۔محمد اجمل (کلینر) اور محمد حنیف (خاکروب) کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ گارڈن کی صفائی برقرار رکھیں اور کسی بھی غیر متعلقہ سرگرمی یا تجاوزات کی اطلاع فوری دیں۔یہ اقدامات کمشنر سرگودہا ڈویژن کی ہدایت پر نرواڑی گارڈن کی خوبصورتی، عوامی سہولت اور ماحولیاتی بہتری کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔

 

