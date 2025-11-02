3 رکنی چور گینگ گرفتار، 12 موٹر سائیکلیں ، نقدی برآمد
گینگ میں بلال، خالد اور ندیم نامی ملزم شامل ،مزید انکشافات متوقع
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)تھانہ کوٹ مومن پولیس نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث تین رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 12 چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور 6 لاکھ 45 ہزار روپے نقدی برآمد ہوئی۔پولیس کے مطابق گینگ میں بلال، خالد اور ندیم نامی ملزمان شامل ہیں جو مختلف مقامات سے موٹر سائیکلیں چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے ۔ ملزمان کے خلاف 14 مقدمات درج تھے ۔ترجمان پولیس کے مطابق ملز موں سے مزید تفتیش جاری ہے اور مزید انکشافات متوقع ہیں۔ برآمد شدہ مالِ مسروقہ قانونی کارروائی کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔