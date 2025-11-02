9 سال بعد بھی مڈل سکول بلاک 17 کی عمارت نامکمل
عمارت کی تکمیل نہ ہونے سے درسی ماحول متاثر ، لاگت میں نمایاں اضافہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت کی عدم توجہی کے باعث گورنمنٹ مڈل سکول بلاک 17 سرگودھا کی تعمیر نو سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی، جس کے باعث بچوں کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے ۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے نو سال قبل سکول کی خستہ حالی کے پیش نظر اس کی عمارت ازسرِنو تعمیر کرنے کی منظوری دیتے ہوئے 58 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے تھے ، تاہم بعدازاں فنڈز کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ تاحال ادھورا پڑا ہے ۔سکول انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت واش رومز تعمیر کروا کر چند کلاسز کا تعلیمی سلسلہ بحال کر رکھا ہے ، مگر عمارت کی تکمیل نہ ہونے سے درسی ماحول متاثر ہے ۔ متعلقہ ذرائع کے مطابق منصوبہ میں تاخیر کے باعث لاگت میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے ، جبکہ ادھوری عمارت کے باعث دیواروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ۔علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر فنڈز جاری کرکے سکول کی تعمیر مکمل کرے تاکہ بچوں کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔