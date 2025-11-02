صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9 سال بعد بھی مڈل سکول بلاک 17 کی عمارت نامکمل

  • سرگودھا
9 سال بعد بھی مڈل سکول بلاک 17 کی عمارت نامکمل

عمارت کی تکمیل نہ ہونے سے درسی ماحول متاثر ، لاگت میں نمایاں اضافہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت کی عدم توجہی کے باعث گورنمنٹ مڈل سکول بلاک 17 سرگودھا کی تعمیر نو سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی، جس کے باعث بچوں کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے ۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے نو سال قبل سکول کی خستہ حالی کے پیش نظر اس کی عمارت ازسرِنو تعمیر کرنے کی منظوری دیتے ہوئے 58 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے تھے ، تاہم بعدازاں فنڈز کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ تاحال ادھورا پڑا ہے ۔سکول انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت واش رومز تعمیر کروا کر چند کلاسز کا تعلیمی سلسلہ بحال کر رکھا ہے ، مگر عمارت کی تکمیل نہ ہونے سے درسی ماحول متاثر ہے ۔ متعلقہ ذرائع کے مطابق منصوبہ میں تاخیر کے باعث لاگت میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے ، جبکہ ادھوری عمارت کے باعث دیواروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ۔علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر فنڈز جاری کرکے سکول کی تعمیر مکمل کرے تاکہ بچوں کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گاڑیوں کی بائیو میٹرک،ہوٹل،سرائے،کرائے داروں کی پڑتال کا حکم

بہبود فنڈ،5کروڑ 96لاکھ کی گرانٹ منظور

انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں،احتیاطی تدابیر یقینی بنانے کی ہدایت

فرض شناس پولیس افسر محکمے کا سرمایہ،سہیل چودھری

قبضہ مافیا کیخلاف نیا قانون جائیداد مالکان کیلئے خوشخبری

تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل