مفت علاج کے اہداف ادھورے ، وسائل ضائع ہونے لگے

  • سرگودھا
آؤٹ سورس کیے گئے 130 سے زائد سرکاری ہسپتال اندرونی اختلافات کا شکار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت پورے ڈویژن میں حکومت کی جانب سے فراہم کردہ وسائل کے باوجود عوام کو مفت علاج معالجہ اور میڈیکل کوریج کے مقررہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے ۔ مانیٹرنگ رپورٹس کے مطابق دستیاب وسائل کا ایک بڑا حصہ غیر مؤثر منصوبہ بندی کے باعث ضائع ہو رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق ہیلتھ اتھارٹیز کی ناقص حکمتِ عملی اور انتظامی کمزوریوں کے سبب ڈویژن میں میڈیکل کوریج کی شرح مطلوبہ حد تک نہیں پہنچ سکی۔ خاص طور پر آؤٹ سورس کیے گئے 130 سے زائد سرکاری ہسپتال اندرونی اختلافات، گروپ بندی اور سیاسی مداخلت کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ان ہسپتالوں میں اختیارات کی کھینچا تانی، من پسند تعیناتیاں اور باہمی تنازعات نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے ۔ جبکہ حکومت نے دستیاب وسائل کے مقابلے میں کم از کم 95 فیصد میڈیکل کوریج کا ہدف مقرر کر رکھا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ای او ہیلتھ کو کارکردگی میں بہتری کے لیے فوری اقدامات اٹھانے اور غفلت یا سستی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

 

