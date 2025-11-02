صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی کرپشن کی کارروائی، پٹواری ڈیڑھ لاکھ رشوت لیتے گرفتار

  • سرگودھا
گرفتار پٹواری عدیل سے رشوت کی رقم برآ مد ، ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)اینٹی کرپشن کی کامیاب کارروائی کے دوران محکمہ مال کا پٹواری ڈیڑھ لاکھ روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا تصور بوسال نے مجسٹریٹ سید ذیشان حیدر کی موجودگی میں کامیاب چھاپہ مارا۔گرفتار پٹواری عدیل سے رشوت کی رقم ڈیڑھ لاکھ روپے موقع پر برآمد کر لی گئی، جبکہ رشوت لیتے اور گرفتار ہونے کی ویڈیو بھی منظرِ عام پر آ گئی ہے ۔حافظ غلام علی نے پٹواری کی جانب سے مسلسل بلیک میلنگ اور رشوت کے تقاضوں سے تنگ آ کر اینٹی کرپشن سرگودھا کو درخواست دی تھی، جس پر ریڈ کروایا گیا۔حافظ غلام علی کے بیٹے کا انتقال درج اور پاس کروانا تھا جس کے لیے پٹواری محمد عدیل نے دو لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ پہلے ہی پچاس ہزار روپے وصول کر چکا تھا، جبکہ آج مزید ڈیڑھ لاکھ روپے لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا۔رشوت خور ملزم کو حوالات اینٹی کرپشن سرگودھا منتقل کر دیا گیا ہے ، جہاں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ، جبکہ تحصیلدار سرکل بھاگٹانوالہ کو بھی شاملِ تفتیش کیا جا رہا ہے ۔

 

