بہک رانجھا برادری کا میاں سلطان علی رانجھا کی حمایت کا اعلان
کوٹ مومن مسلم لیگ (ن) کا مضبوط قلعہ ہے ، الیکشن جیتیں گے :شاہ نواز
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)چودھری شاہ نواز رانجھا (ڈویژنل صدر مسلم لیگ ن سرگودھا ڈویژن) کی قیادت میں بہک رانجھا کی پوری برادری نے مسلم لیگ (ن) کے امیدوار میاں سلطان علی رانجھا کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔تقریب میں سابق وزیرِ مملکت و سابق ایم این اے بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا، سابق چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ چودھری خالد مسعود رانجھا، چودھری بابر حیات رانجھا، چودھری سلطان حیات رانجھا اور رانجھا برادری کی دیگر معزز شخصیات کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔اس موقع پر ڈویژنل صدر مسلم لیگ (ن) سرگودھا ڈویژن چودھری شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ کوٹ مومن مسلم لیگ (ن) کا مضبوط قلعہ ہے ، یہاں کے عوام قائد میاں محمد نواز شریف سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور ان کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ ان شاء اللہ 23 نومبر کو مسلم لیگ (ن) کے امیدوار میاں سلطان علی رانجھا تاریخی کامیابی حاصل کریں گے اور یہ نشست جیت کر میاں محمد نواز شریف کو تحفہ دیں گے ۔