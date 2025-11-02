زیادہ گندم اُگاؤ مہم، افسر فیلڈ میں متحرک رہیں: ڈپٹی کمشنر میانوالی
کسانوں کی رہنمائی کریں تاکہ زیادہ کاشت کے ذریعے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو
میانوالی (نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق محکمہ زراعت (توسیع) کے افسران و عملہ فیلڈ میں متحرک ہوں اور ‘‘زیادہ گندم اُگاؤ مہم’’ کے تحت کسانوں کی رہنمائی کریں تاکہ زیادہ کاشت کے ذریعے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور ملکی معیشت کو مستحکم بنایا جا سکے ۔ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ڈی سی آفس کمیٹی روم میں زیادہ گندم اُگاؤ مہم کے سلسلے میں منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ گندم کی بوائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے ، اس لیے محکمہ زراعت اور ریونیو افسران و عملہ سرکاری و نجی زمینوں پر زیادہ گندم کاشت کرنے کے حوالے سے کسانوں کو آگاہی فراہم کریں۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ محکمہ زراعت کے افسران اور زرعی گریجویٹس فیلڈ میں سرٹیفائیڈ بیجوں اور کھادوں کے متناسب استعمال کے بارے میں کسانوں کو رہنمائی فراہم کریں تاکہ مطلوبہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔انہوں نے ہدایت کی کہ کسانوں کو حکومت کے زرعی فلاحی اقدامات سے بھی آگاہ کیا جائے تاکہ وہ ان سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔اس موقع پر اے ڈی زراعت (توسیع) نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع میانوالی میں 4 لاکھ 67 ہزار ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور کسانوں نے گندم کی بیجائی کا آغاز کر دیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ضلع میں بیجوں اور کھادوں کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ جبکہ محکمہ زراعت کے افسران و عملہ کسانوں کی رہنمائی میں سرگرم ہیں۔اجلاس میں اے ڈی زراعت توسیع، اے ڈی پیسٹی سائیڈز اور کسان نمائندگان نے بھی شرکت کی۔