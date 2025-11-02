صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلورکوٹ میں گیس فروخت کرنے والے دکانداروں کی لوٹ مار

  • سرگودھا
دکاندار 2500 روپے میں خرید کر یہی سلنڈر 3100 میں عوام کو فروخت کر رہے

کلورکوٹ (نامہ نگار )کلورکوٹ میں گیس فروخت کرنے والے دکانداروں کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے بجائے گیس پلانٹ مالکان اور دکانداروں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار شروع کر دی۔سروے رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ روڈی چوک اور چاندنی چوک سمیت مختلف علاقوں میں گیس پلانٹ ڈیلرز سرکاری نرخنامے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے مہنگے داموں گیس فروخت کر رہے ہیں۔ سرکاری نرخ کے مطابق 11 کلو 800 گرام وزنی گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت 1891 روپے مقرر ہے ، اس قیمت پر گیس پلانٹ مالک دکاندار کو فروخت کرنے کا پابند ہے تاہم دکاندار 2500 روپے میں خرید کر یہی سلنڈر 3100 روپے میں عوام کو فروخت کر رہے ہیں۔گیس پلانٹ مالکان کا مؤقف ہے کہ وہ فی سلنڈر 2500 روپے میں گیس فراہم کرتے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں یہی سلنڈر 3100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے ، جب کہ سرکاری نرخ 2378 روپے مقرر ہے ۔ ذرائع کے مطابق دکاندار اور گیس پلانٹ مالکان فی سلنڈر 700 روپے تک ناجائز منافع کما رہے ہیں۔اہلِ علاقہ نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس پلانٹ مالکان اور دکانداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم ہو سکے اور سرکاری نرخنامے پر گیس کی فروخت یقینی بنائی جا سکے ۔

 

