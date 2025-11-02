ڈپٹی کمشنر بھکر نے پودوں کی نگہداشت کے انتظامات کا جائزہ
ڈیوائیڈرز میں لگائے گئے پودوں کی روزانہ بنیادوں پر دیکھ بھال یقینی بنانے کا حکم
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے سرسبز و شاداب پنجاب ویژن کے تحت ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے جھنگ موڑ پر روڈ ڈیوائیڈر میں پودوں کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا خصوصی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود عملے کو ہدایت کی کہ روڈ ڈیوائیڈرز میں لگائے گئے پودوں کی روزانہ بنیادوں پر دیکھ بھال، آبپاشی اور صفائی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ سرسبز اور خوبصورت ماحول برقرار رہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ حکومتِ پنجاب کے صاف ستھرا اور سرسبز پنجاب پروگرام کے اہداف کی تکمیل کے لیے تمام متعلقہ ذمہ داران اپنی فرائض بطریقِ احسن ادا کریں، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔