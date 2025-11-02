صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کا پٹرول بم، عوام کا شدید ردِعمل ، اضافہ کافیصلہ مسترد

  • سرگودھا
حکومت کا پٹرول بم، عوام کا شدید ردِعمل ، اضافہ کافیصلہ مسترد

تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، شہری

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)حکومت نے پٹرول بم عوام پر گرا دیا، شہریوں نے حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔سابق امیدوار قومی اسمبلی نور حیات کلیار نے کہا کہ حکومت معیشت میں بہتری کے دعوے کر رہی ہے جبکہ ملک میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔ تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، امریکہ سے خام تیل کی خریداری کے باعث قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبتی جائے گی۔سابق نائب ناظم ڈیرہ جاڑا اکرم جاڑا نے کہا کہ نزدیکی ممالک کو چھوڑ کر دور دراز سے تیل کی خریداری سے قیمتوں میں اضافہ تو ہونا ہی تھا، اگر اسی طرح فیصلے ہوتے رہے تو ملکی معیشت پر مزید بوجھ بڑھے گا۔سابق کونسلر افتخار بابو نے تیل کی قیمتوں میں اضافے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے فیصلوں سے غریب مزید مشکلات کا شکار ہو گا اور مہنگائی کا طوفان شدت اختیار کرے گا۔

 

