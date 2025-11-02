ملک آصف کی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات، تجاوزات آپریشن پراطمینان
خوشاب میں امن و امان کی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال
خوشاب (نمائندہ دنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن اور سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا نے ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر سے ملاقات کی۔ ڈی سی کمپلیکس میں ہونے والی اس اہم ملاقات کے دوران ضلع خوشاب میں امن و امان کی صورتحال اور اس پسماندہ ضلع کے عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ملک محمد آصف بھا نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کی زیرِ نگرانی تجاوزات کے خلاف مؤثر آپریشن کے بعد خوشاب اور جوہرآباد میں تجاوزات کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے ، لہٰذا اب مزید کسی آپریشن کی ضرورت نہیں۔انہوں نے پیرا فورس اور ستھرا پنجاب پروگرام کے اہلکاروں کی کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیرا فورس کے اہلکاروں کو ہدایت کی جائے کہ وہ تجاوزات کی آڑ میں سبزی اور پھل فروشوں کو بلاجواز تنگ نہ کریں۔ڈپٹی کمشنر خوشاب نے اس ضمن میں انفورسمنٹ اتھارٹی کو ہدایات جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔