  • سرگودھا
خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 17 نومبر سے شروع ہوگی

محکمہ صحت میانوالی کے زیرِ اہتمام سیمینار ڈی ایچ ڈی سی ہال سیمینار کا انعقاد

میانوالی (نامہ نگار + ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ صحت میانوالی کے زیرِ اہتمام خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی ویکسی نیشن مہم کے سلسلے میں آگاہی سیمینار ڈی ایچ ڈی سی ہال میں منعقد ہوا۔مہمانِ خصوصی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان تھے ، جبکہ صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر (پریوینٹیو سروسز) ڈاکٹر میاں کاشف علی نے کی۔سیمینار میں انچارج ڈی ایچ ڈی سی ڈاکٹر عزیزالرحمن ملک، فوکل پرسن ایجوکیشن محمد حفیظ خٹک، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر اقبال خان، ای پی آئی ٹیموں کے فوکل پرسنز اور کالج آف نرسنگ میانوالی کی طالبات نے شرکت کی۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 17 نومبر سے 29 نومبر تک جاری رہے گی، جس دوران ضلع بھر میں دو لاکھ انتالیس ہزار بچوں جن کی عمر چھ ماہ سے پانچ سال تک ہے کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ۔انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے لیے 141 فیلڈ ٹیمیں اور 70 فکسڈ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ڈاکٹر رفیق خان نے والدین اور کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو ان موذی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں۔

 

