اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن میانوالی کا اجلاس
ڈاکٹر محمد وحید حسن کو گولڈ میڈل دیا گیا، ڈویژنل کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا گیا
میانوالی (نامہ نگار )اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع میانوالی کی جنرل کونسل کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مرکزی صدر IHMA پاکستان ڈاکٹر غلام مرتضیٰ خان اور ڈویژنل صدر ڈاکٹر ملک قمر حسین نے خصوصی شرکت کی۔اجلاس میں کونسل انتخابات میں شاندار کارکردگی پر مرکزی و ڈویژنل قیادت نے میانوالی کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔اجلاس میں ڈاکٹر محمد وحید حسن کو بہترین کارکردگی پر گولڈ میڈل دیا گیا اور انہیں ڈویژنل کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر عنایت اللہ کامران کو نیا ضلعی جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔اعلان کیا گیا کہ دسمبر میں نئے عہدیداران کے انتخاب کے لیے استصواب رائے منعقد کیا جائے گا۔جنرل کونسل اجلاس سے مرکزی صدر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ خان، ڈویژنل صدر ڈاکٹر ملک قمر حسین، نائب امیر جماعتِ اسلامی ضلع میانوالی عبدالجبار خان، ضلعی صدر ڈاکٹر اجمل سیال، سینئر نائب صدر ڈاکٹر عرفان شہزاد، ڈاکٹر محمد شہزاد خان اور ضلعی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عنایت اللہ کامران نے خطاب کیا۔اس موقع پر بابائے ہومیوپیتھی ڈاکٹر شادی بیگ خان نے لیکچر دیا۔اجلاس کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے ۔