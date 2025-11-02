نورپور تھل دوہرا قتل کیس،2سگے بھائیوں کو سزائے موت
اعجاز اور فیاض نے ظفر اقبال اور نعمان حسین کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)تھانہ نورپور کے دوہرے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج خالد اقبال خان نے دو ملزمان اعجاز احمد اور فیاض احمد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔رکھ دلیوالا دریاخان کے رہائشی دونوں سگے بھائیوں اعجاز اور فیاض نے دو سال قبل میلہ بابا سید سیدن شاہ بخاری کے دوران ظفر اقبال اور نعمان حسین کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔نورپور تھل پولیس نے واقعہ کے بعد ملزمان کے خلاف زیرِ دفعہ 302 تعزیراتِ پاکستان کے تحت مقدمہ درج کیا، تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کیا اور مقدمے کی مؤثر پیروی کی۔ایڈیشنل سیشن جج خالد اقبال خان نے کیس کی تفصیلی سماعت کے بعد جرم ثابت ہونے پر دونوں بھائیوں کو پھانسی کی سزا سنادی۔