فراڈ اور جعلی چیکوں کے ذریعے لاکھوں ہتھیانے کی وارداتیں
علی نثار سے محمود نے 18 لاکھ ،الیاس منیر سے عباس نے ساڑھے 7 لاکھ ہتھیا لئے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شہر اور گردونواح میں دھوکہ دہی اور فراڈ کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے کروڑوں روپے ہتھیا لیے گئے ۔ مختلف تھانوں میں درجنوں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق 45 جنوبی کے علی نثار سے محمد محمود نے 18 لاکھ روپے ، بھیرہ کے الیاس منیر سے محمد عباس نے ساڑھے 7 لاکھ روپے ، شیر زمان ٹاؤن کے مصطفیٰ کمال سے 18 لاکھ روپے ، سیٹلائٹ ٹاؤن کے حسیب نصرت سے محسن علی نے 40 لاکھ روپے ، شریف کالونی کے آفتاب حسین سے محمد ساجد نے سوا چار لاکھ روپے ، 7 شمالی کے کوثر شہزاد سے خلیل احمد نے 3 لاکھ روپے ، سوہنی پورہ کے اطہر علی سے اصغر مسیح نے 15 لاکھ روپے ، بھیرہ کے ظفر اقبال سے نصر عباس نے 6 لاکھ روپے ، 90 شمالی کے محمد فیصل سے ساڑھے 16 لاکھ روپے ، بھلوال کے طیب اسلم سے غلام جعفر نے 5 لاکھ روپے ، سلانوالی کے محمد عیسیٰ سے شکیل نے ساڑھے چار لاکھ روپے ، خان محمد والا کے ثناء اللہ سے خضر حیات نے 13 لاکھ روپے ، 109 جنوبی کے محمد عدنان سے محمد عثمان نے ساڑھے 9 لاکھ روپے ، جبکہ کینال پارک کے شہزاد عمران سے ذیشان نے 18 لاکھ روپے کا فراڈ کیا۔پولیس کے مطابق یہ تمام رقوم کاروباری لین دین، گاڑیوں اور جائیداد کی خرید و فروخت کے دوران جعلی چیکوں اور امانت میں خیانت کے ذریعے حاصل کی گئیں۔تمام ملز موں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔