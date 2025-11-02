ڈی پی او کا تھانوں کا معائنہ، صفائی و گشت بہتر بنانے کی ہدایت
سیدہ عمارہ شیرازی نے تھانہ صدر جوہرآباد اور تھانہ مٹھہ ٹوانہ کا ریکارڈ چیک کیا
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب ڈاکٹر سیدہ عمارہ شیرازی نے تھانہ صدر جوہرآباد اور تھانہ مٹھہ ٹوانہ کا اچانک معائنہ کیا۔انہوں نے دونوں تھانوں میں جا کر مینول و آن لائن ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ صحت و صفائی کی صورتحال مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا کہ عوام کو فوری انصاف کی فراہمی، جان و مال کا تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ فرائض کی ادائیگی میں کسی بھی سطح پر غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ڈی پی او نے دونوں تھانوں کے ایس ایچ اوز کو ہدایت کی کہ اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے شبانہ گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔