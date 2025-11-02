کلورکوٹ میں کروڑوں مالیت کی سرکاری زمین واگزار
غیر قانونی قبضے سے چھڑوا کر زمینیں سر کاری تحویل میں لے لی گئی ہیں
کلورکوٹ (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی شب و روز کی محنت اور مؤثر حکمتِ عملی کے نتیجے میں قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے ۔ انتظامیہ نے مختلف علاقوں میں موجود سرکاری اراضی غیر قانونی قبضوں سے واگزار کروا کر سرکاری تحویل میں لے لی۔کلورکوٹ کے نواحی چک نمبر 57 ڈی بی میں سرکاری الاٹ شدہ 8 ایکڑ 3 کنال اراضی، جس کی بازاری مالیت تقریباً 1 کروڑ 19 لاکھ روپے بنتی ہے ، قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی۔ اسی طرح دوسری کارروائی میں 4 ایکڑ اراضی، جس کی مالیت 56 لاکھ روپے ہے ، غیر قانونی قبضے سے چھڑوا کر سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ان کارروائیوں سے سرکاری خزانے کو بڑا فائدہ پہنچا ہے اور علاقے میں قبضہ مافیا کے خلاف واضح پیغام گیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔اہلِ علاقہ نے کمشنر سرگودھا اور ڈپٹی کمشنر بھکر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی بہترین کارکردگی کو سراہیں، کیونکہ وہ ایک دلیر، ایماندار اور فرض شناس آفیسر ہیں جن کی تعیناتی سے تحصیل کلورکوٹ میں قبضہ مافیا کی کمر ٹوٹ چکی ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ محمد عارف انجم جیسے قابل افسروں کی بدولت نہ صرف سرکاری زمینیں واگزار ہو رہی ہیں بلکہ عوام کا سرکاری اداروں پر اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے ۔ ان کی انتھک محنت اور مثالی کردار کی وجہ سے کلورکوٹ انتظامیہ عوام کے دلوں میں اپنا مقام بنا رہی ہے ۔