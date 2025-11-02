صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلورکوٹ میں کروڑوں مالیت کی سرکاری زمین واگزار

  • سرگودھا
کلورکوٹ میں کروڑوں مالیت کی سرکاری زمین واگزار

غیر قانونی قبضے سے چھڑوا کر زمینیں سر کاری تحویل میں لے لی گئی ہیں

کلورکوٹ (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی شب و روز کی محنت اور مؤثر حکمتِ عملی کے نتیجے میں قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے ۔ انتظامیہ نے مختلف علاقوں میں موجود سرکاری اراضی غیر قانونی قبضوں سے واگزار کروا کر سرکاری تحویل میں لے لی۔کلورکوٹ کے نواحی چک نمبر 57 ڈی بی میں سرکاری الاٹ شدہ 8 ایکڑ 3 کنال اراضی، جس کی بازاری مالیت تقریباً 1 کروڑ 19 لاکھ روپے بنتی ہے ، قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی۔ اسی طرح دوسری کارروائی میں 4 ایکڑ اراضی، جس کی مالیت 56 لاکھ روپے ہے ، غیر قانونی قبضے سے چھڑوا کر سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ان کارروائیوں سے سرکاری خزانے کو بڑا فائدہ پہنچا ہے اور علاقے میں قبضہ مافیا کے خلاف واضح پیغام گیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔اہلِ علاقہ نے کمشنر سرگودھا اور ڈپٹی کمشنر بھکر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی بہترین کارکردگی کو سراہیں، کیونکہ وہ ایک دلیر، ایماندار اور فرض شناس آفیسر ہیں جن کی تعیناتی سے تحصیل کلورکوٹ میں قبضہ مافیا کی کمر ٹوٹ چکی ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ محمد عارف انجم جیسے قابل افسروں کی بدولت نہ صرف سرکاری زمینیں واگزار ہو رہی ہیں بلکہ عوام کا سرکاری اداروں پر اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے ۔ ان کی انتھک محنت اور مثالی کردار کی وجہ سے کلورکوٹ انتظامیہ عوام کے دلوں میں اپنا مقام بنا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

وزیراعظم کا وزیراعلیٰ کے پی کو مذاکرات کی دعوت دیناخوش آئند :ملک احمد

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاناظلم :جماعت اسلامی

داتا دربار سے توسیع ری ماڈلنگ کا آغاز

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کیلئے ون ایپ متعارف

پاکستان جاگو تحریک کا اجلاس

نیپرا کا سولر کے نرخ کم کرنے کے منصوبے پر کام شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل