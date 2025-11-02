صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش نے سیکنڈ ایئر کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

  • سرگودھا
اوباش نے سیکنڈ ایئر کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اوباش نے سیکنڈ ایئر کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور نازیبا ویڈیو بنا کر دھمکانے لگا۔۔۔

، بتایا جاتا ہے کہ مبھارے خان کی رہائشی مسماۃ(آ) اکیڈمی سے ٹیوشن پڑھ کر واپس گھر جا رہی تھی کہ زوہیب نامی شخص اسے ورغلا کر اپنے ہمراہ ایک خالی مکان میں لے گیا ملزم نے اسے ڈرا دھمکا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور برہنہ ویڈیو بھی بنا کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کرفرار ہو گیا، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم ے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔

 

