بھیرہ پولیس کی کارروائی، 10 کلوگرام چرس برآمد، ملزم گرفتار

  • سرگودھا
بھیرہ پولیس کی کارروائی، 10 کلوگرام چرس برآمد، ملزم گرفتار

بھیرہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مشتبہ شخص کو روک کر تلاشی لی

بھیرہ (نامہ نگار)بھیرہ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی 10 کلوگرام چرس برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ایس ایچ او راجہ ریحان حفیظ نے میڈیا کو بتایا کہ سب ڈویژنل پولیس افسر محمد اویس گجر کی زیر نگرانی بھیرہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مشتبہ شخص کو روکا، تلاشی کے دوران اس کے قبضہ سے بھاری مقدار میں چرس برآمد ہوئی۔گرفتار ملزم کی شناخت صفدر کے نام سے ہوئی ہے جو مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرنے میں ملوث تھا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران مزید انکشافات کی توقع ہے اور ملزم کے نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے دائرۂ تفتیش وسیع کر دیا گیا ہے ۔ایس ایچ او نے کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات کے زہر سے بچانا پولیس کی اولین ترجیح ہے ، شہری کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف نے کارروائی کرنے والی تھانہ بھیرہ پولیس ٹیم کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی۔

 

