ڈکیتی و چوری کی وارداتوں میں لاکھوں کا نقصان، شہری پریشان

  • سرگودھا
سکندر حیات، ذوالفقار کالونی کے امجد علی کے گھروں سے 10لاکھ روپے کا سامان اڑا لیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈکیتی اور چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران شہریوں سے نقدی، زیورات اور موٹرسائیکلیں چھین لی گئیں۔39 شمالی کے قریب تین نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر زرگر عامر مسعود سے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے مالیت کی چاندی، 87 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔اسی طرح بھابھڑہ کے قریب دو نامعلوم ملز موں نے محمد آصف سے گن پوائنٹ پر نقدی اور موبائل چھین لیا۔دوسری جانب گورنمنٹ پرائمری سکول دیوی داس سے نامعلوم چور بھاری مالیت کا سامان لے گئے ، جبکہ 105 جنوبی کے امانت علی، کوٹ فتح خان کے سکندر حیات، ذوالفقار کالونی کے امجد علی کے گھروں سے 10لاکھ روپے سے زائد کا سامان و نقدی چوری کر لی گئی۔اسی طرح رحمن پورہ کے محمد ذیشان، دھوری کے سہیل مختار اور پھلروان کے محمد عارف کی دکانوں سے اڑھائی لاکھ روپے نقدی اور موبائل فونز جبکہ سلیمان پورہ کے غضنفر اسحاق، 168 شمالی کے سلیم اور107جنوبی کے عمران کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔پولیس نے تمام وارداتوں کے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

