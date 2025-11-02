صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساہیوال میں بیرسٹر تیمور کا شاندار استقبال ڈھول کی تھاپ پر کار کنوں کا رقص

  • سرگودھا
ساہیوال/سرگودھا (نمائندہ دنیا)صوبائی پارلیمانی سیکرٹری فنانس بیرسٹر تیمور علی خان کے ساہیوال پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ن لیگی عہدے داران اور کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور۔۔۔

 گل پاشی کی۔پارلیمانی سیکرٹری کا نوٹیفکیشن ہونے کے بعد جب بیرسٹر تیمور خان ساہیوال پہنچے تو لیگی کارکنان اور عہدے داران نے جگہ جگہ ان کا بھرپور استقبال کیا۔اس موقع پر ریلی اور استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر مسلم لیگ (ن) چودھری عبدالرزاق ڈھلون اور بیرسٹر تیمور علی خان نے کہا کہ حلقہ پی پی-79 کے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل اور محرومیوں کا ازالہ کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج سے ساہیوال ٹاؤن مثالی ٹاؤن بن جائے گا۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب بھر میں ترقی اور عوام دوستی کا سفر شروع ہو چکا ہے ، وہ وقت دور نہیں جب پی پی-79 سمیت پورا پنجاب خوشحال اور بنیادی سہولیات سے آراستہ ہوگا۔

 

