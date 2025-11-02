کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ
مریضوں کو مفت علاج، ضروری ادویات اور حفاظتی ٹیکے فراہم کیے جا رہے ہیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے چک نمبر 92 شمالی میں حال ہی میں ری ویمپ کیے گئے مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ کیا۔ انہوں نے کلینک میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور مریضوں کو دی جانے والی خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ کلینک میں روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کو مفت علاج، ضروری ادویات اور حفاظتی ٹیکے فراہم کیے جا رہے ہیں۔کمشنر جہانزیب اعوان نے عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت اور معیاری علاج فراہم کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا قیام حکومتِ پنجاب کے عوامی خدمت کے عزم کی واضح عکاسی کرتا ہے ، جن کے ذریعے دیہی آبادی کو بنیادی صحت کی بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔