کوٹ مومن : 12کروڑ سے سہولت بازار کی تعمیر شروع

  • سرگودھا
کوٹ مومن : 12کروڑ سے سہولت بازار کی تعمیر شروع

پیرا فورس کی تعیناتی ہو گی ، 15 نومبر سے باقاعدہ کام کا آغاز کرے گی

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل شہزاد چیمہ نے کہا ہے کہ کوٹ مومن میں سہولت بازار کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے جس پر 12 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ منصوبے کے تحت مسجد، پلے ایریا اور شاپس تعمیر کی جائیں گی۔وہ کوٹ مومن پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس سے خطاب کر رہے تھے ۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ کوٹ مومن میں پیرا فورس کی تعیناتی عمل میں لائی جا رہی ہے جو 15 نومبر سے باقاعدہ کام کا آغاز کرے گی۔انہوں نے مزید کہا کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے گرین بیلٹس بنائی جا رہی ہیں تاکہ شہریوں کو بہتر اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔اس موقع پر رضوان رفیق منہاس، ملک حبیب الرحمن، رانا الماس حنیف، ملک شاہنواز فتح جالپ، عامر شہزاد، شہباز یعقوب اور دیگر بھی موجود تھے ۔

 

