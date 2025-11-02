سردیوں میں ٹریفک دباؤ سے نمٹنے کیلئے پولیس متحرک
ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان کی زیرِ صدارت اجلاس
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان کی زیرِ صدارت ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام ڈی پی اوز، ایس پی آپریشنز سیف سٹی، آر ٹی سیکرٹریز اور ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسرز نے شرکت کی۔اجلاس میں سردیوں کی آمد کے ساتھ گنے اور کنو کی کٹائی و ترسیل کے دوران بڑھنے والے ٹریفک دباؤ کو کم کرنے ، حادثات کی روک تھام اور شہریوں کی سہولت کے لیے جامع حکمتِ عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے ہدایت کی کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون کے ساتھ سڑکوں پر ٹریفک کے بہاؤ کو برقرار رکھنے اور قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہی حادثات میں کمی اور نظم و ضبط کے قیام کی ضمانت ہے ۔