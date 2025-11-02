گرانفروشی کیخلاف اقدامات محض اعلانات تک محدود،اشیائے خوردونوش کی قیمتیں بے قابو
پرائس کنٹرول مہم کاغذی کارروائی تک محدود ،گھی، دالیں، چینی اور سبزیاں بدستور مہنگائی کی لپیٹ میں ،عوامی سطح پر نگرانی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں، شہریوں کا وزیراعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب کے احکامات کے باوجود سیاسی نمائندے گرانفروشی کے خلاف عملی اقدامات شروع نہ کروا سکے ۔ بلند و بانگ دعوؤں اور اعلانات کے باوجود اشیائے خوردونوش کے نرخ اعتدال پر نہ آ سکے ۔ذرائع کے مطابق سرگودھا میں پرائس کنٹرول مہم کاغذی کارروائی تک محدود ہو کر رہ گئی ہے ۔ اعلیٰ اجلاسوں میں مستقل چیک اینڈ بیلنس سسٹم کے احکامات تو جاری کیے گئے ، مگر عملدرآمد کہیں دکھائی نہیں دیتا۔شہر کے مختلف علاقوں میں اشیا مختلف نرخوں پر فروخت ہو رہی ہیں جبکہ گھی، دالیں، چینی اور سبزیاں بدستور مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ نامے صرف ڈسٹری بیوٹرز کی رپورٹ پر بنائے جاتے ہیں، عوامی سطح پر نگرانی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ذرائع کے مطابق ضلعی و زراعت افسر جنہیں پرائس کنٹرول میکنزم پر عملدرآمد کا ٹاسک دیا گیا ، غیر فعال ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کاغذی رپورٹوں تک محدود ہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ گرانفروشی کے خلاف حقیقی اور مؤثر کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔