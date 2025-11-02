گندم کی کاشت،اہداف کے حصول کیلئے اقدامات تیز
سرگودھا ڈویژن میں 17 لاکھ 21 ہزار ایکڑ رقبہ پر گندم کاشت کا ہدف مقرر ،کاشتکاروں کی رہنمائی کیلئے ٹریننگ پروگرامز جاری ، 3 نئی اقسام بھی متعارف کرائی گئیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ڈویژنل گندم کمیٹی کا اجلاس کمشنر آفس کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈائریکٹر زراعت، پرنسپل زرعی کالج جامعہ سرگودھا، کاشتکار نمائندگان اور دیگر افسروں نے شرکت کی۔اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ رواں سال سرگودھا ڈویژن میں 17 لاکھ 21 ہزار ایکڑ رقبہ پر گندم کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ اب تک 61 ہزار ایکڑ پر کاشت مکمل ہو چکی ہے ۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال گندم کی کاشت میں دوگنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کاشتکاروں کے جذبے اور فوڈ سکیورٹی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے ۔ڈائریکٹر زراعت نے بتایا کہ آئندہ 15 تا 20 دن گندم کی کاشت کے لیے نہایت اہم ہیں۔ تحصیل، یونین کونسل اور دیہات کی سطح پر اہداف طے کیے جا چکے ہیں۔ کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے ٹریننگ پروگرامز جاری ہیں جن میں تصدیق شدہ بیج، کھاد، زرعی ادویات کے درست استعمال اور بروقت کاشت کی اہمیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے ۔مزید بتایا گیا کہ مساجد، ریڈیو، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آگاہی مہم بھرپور انداز میں جاری ہے جبکہ محکمہ زراعت کے 221زرعی گریجویٹس فیلڈ میں سرگرم ہیں جو کسانوں کو عملی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ امسال گندم کی تین نئی اقسام متعارف کرائی گئی ہیں جن سے فی ایکڑ پیداوار میں 70 من تک اضافہ ممکن ہے ۔حکومتِ پنجاب نے گندم کی فی من قیمت 3500 روپے مقرر کی ہے جبکہ وفاقی و صوبائی حکومتیں 62 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کیلئے پرعزم ہیں۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ کاشت کے اہداف کے حصول کیلئے تمام اضلاع میں سرگرمیاں مزید تیز کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رقبہ زیرِ کاشت آ سکے ۔