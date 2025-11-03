13 اور 15 سالہ 2معصوم بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی
(ف)کوتصور نے ورغلایا،شاپنگ کے بہانے بلاکر گھر لے گیا،زیادتی ،ویڈیو بنالی دو مرتبہ 5افراد کی زیادتی ،13سالہ(ز)کیساتھ بھی شیطانی کھیل ،2ملزم گرفتار
سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی میں شیطان صفت اوباشوں نے 13 سالہ اور 15 سالہ معصوم بچیوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ، آٹھویں کلاس کی طالبہ 15 سالہ بچی سے پانچ افراد جبکہ 13 سالہ بچی سے دو افراد نے اجتماعی زیادتی کی ، درندہ صفت افراد اجتماعی زیادتی کرتے اور ویڈیو بناتے رہے اور بچیوں کو بلیک میل کرتے رہے ، تھانہ سلانوالی پولیس نے علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر کے سات میں سے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ،تفصیلات کے مطابق تھانہ سلانوالی کے محلہ مکہ کالونی کی رہائشی آٹھویں کلاس کی 15 سالہ بچی( ف)نے سلانوالی پولیس کو دیے گئے تحریری بیان میں کہا کہ مجھے ایک نامعلوم موبائل نمبر سے کال موصول ہوئی،تصور جو قریبی چک نمبر 127 شمالی کا رہائشی ہے نے مجھے فون کال پر ورغلایا اور بہلا پھسلا کر شاپنگ کرانے کے لیے بلوایا اور اپنے گھر لے جا کر جان سے مارنے کی دھمکی دے کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور بے ہودہ ویڈیو بنا لی،دوسری مرتبہ پھر تصور مجھے نکاح کرنے کا بہانہ بنا کر چک نمبر 122 شمالی کے رہائشی محمد شہباز عرف کاکا کے گھر لے گیا۔
جہاں پانچ افراد تصور، محمد شہباز ،رومان شہزاد، محمد آصف اور ایک نامعلوم شخص نے اجتماعی زیادتی کی اور یہ افراد میری ویڈیو فلم بھی بناتے رہے ، تیسری مرتبہ پھر مجھے تصور نے بلیک میل کیا اور نواحی چک نمبر 126 شمالی لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویڈیو فلم بناتے رہے تنگ آ کر میں نے پورا واقعہ اپنے والدین کو بتایا ،گزشتہ روز سلانوالی پولیس نے متاثرہ بچی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے محمد شہباز عرف کاکا اور رومان شہزاد کو گرفتار کر لیا باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، زیادتی کے دوسری واقعہ میں پھیری لگا کر پاپڑ فروخت کرنے والے دو افراد احتشام اور قدرت اللہ نے چک نمبر 120 شمالی کی 13 سالہ بچی (ز)کو ورغلایا اور سلانوالی کے محلہ چانن پورہ کے گھر کی بیٹھک میں لے جا کر اجتماعی درندگی کا نشانہ بنایا ،سلانوالی پولیس نے متاثرہ بچی زینب بی بی کی والدہ نصرت بی بی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے دونوں ملزمان احتشام اور قدرت اللہ کو گرفتار کر لیا ہے ۔