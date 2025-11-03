گلی میں کھڑے ہو کر نشہ کرنے سے روکنے پر خواتین پر تشدد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دو اوباشوں نے گلی میں کھڑا ہو کر سرعام نشہ کرنے سے منع کرنے پر شہری کے گھر میں داخل ہو کرخواتین کو تشدد کا نشانہ بناڈالا،بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔
نواحی سلیمان پورہ میں مقصوداں بی بی نے رشید اور اویس کو گھر کے سامنے سرعام نشہ کرنے اور غل گپاڑہ سے منع کیا تو ملزمان آپے سے باہر ہو گئے اور گھر میں داخل ہو کر مذکورہ خاتون اور اسکی بہوؤں سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، اور فرار ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔