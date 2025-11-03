صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلی میں کھڑے ہو کر نشہ کرنے سے روکنے پر خواتین پر تشدد

  • سرگودھا
گلی میں کھڑے ہو کر نشہ کرنے سے روکنے پر خواتین پر تشدد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دو اوباشوں نے گلی میں کھڑا ہو کر سرعام نشہ کرنے سے منع کرنے پر شہری کے گھر میں داخل ہو کرخواتین کو تشدد کا نشانہ بناڈالا،بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔

 نواحی سلیمان پورہ میں مقصوداں بی بی نے رشید اور اویس کو گھر کے سامنے سرعام نشہ کرنے اور غل گپاڑہ سے منع کیا تو ملزمان آپے سے باہر ہو گئے اور گھر میں داخل ہو کر مذکورہ خاتون اور اسکی بہوؤں سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، اور فرار ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیکرٹری ہاؤسنگ کا شہرمیں زیرتعمیر سٹرکچر پلان سڑکوں کا دورہ

پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

ضیا الدین انصاری کی بطور امیر حلف برداری تقریب

بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

جامعہ نعیمیہ میں سیرت النبی ؐپرکوئزمقابلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر