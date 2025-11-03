مکان تنازع پر مخالف کی والدہ،اہلیہ،بہن،2بیٹیوں پر تشدد
احمد علی وغیرہ درجن افراد کا کلہاڑی ،ڈنڈوں سے فیملی پر حملہ،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے کوٹ ناجہ میں مکان کے تنازعہ پر احمد علی وغیرہ درجن سے زائد افراد نے کلہاڑی ،ڈنڈوں سوٹوں سے مسلح ہو کر محمد اشرف کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر میں موجود افراد کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوشش کے دوران مزاحمت پر مذکورہ شخص کی بیوی کلثو م بی بی ، والدہ رسولاں بی بی ، ہمشیرہ مقصود بی بی اور بیٹیوں سحر اور صائمہ کو حملہ کر کے لہولہان کر دیا، شورشرابہ سن کر اہل محلہ بھی جمع ہو گئے جن کی مداخلت پر ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے 10نامزداور پانچ نامعلوما فراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔