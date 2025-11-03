صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سسرالی جائیداد سے حصہ مانگنے سے انکار،بیوی،ساس پر تشدد

  • سرگودھا
سسرالی جائیداد سے حصہ مانگنے سے انکار،بیوی،ساس پر تشدد

یاسر نے غلام زہرا کے بال کاٹ ڈالے ،اہل محلہ نے بچایا،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شوہر نے سسرالیوں سے جائیداد میں سے حصہ دینے سے انکار پر بیوی اور ساس کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور بیوی کے بال کاٹ ڈالے ، فیکٹری ایریا کی رہائشی غلام زہرا نے پولیس کو بتایا کہ اس کی شادی آٹھ سال قبل یاسر سے ہوئی جو کہ اکثر و بیشترمجھ پر تشدد کرتا ہے ، والد کی وفات کے بعد اس نے میرے حصے میں آنیوالی جائیداد کا مطالبہ کر دیا اور میری ماں کے انکار پر ملزم نے مجھ پر تشدد کیا اور قینچی اٹھا کر سرکے بال کاٹ ڈالے اس دوران میری والدہ مسرت نے چھڑوانے کیلئے آئی تو ملزم نے اسے بھی مار پیٹا بعدازاں اہل محلہ نے مداخلت کر کے ہماری جان بخشی کروائی، ملزم پہلے بھی میری والدہ سے دو لاکھ روپے بٹور چکا ہے اور میری والدہ کی ملکیتی احاطہ میں سے حصہ مانگ رہا ہے جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر دفاع نے کینٹ ہاؤسنگ سیالکوٹ میں پیڈل کورٹ کا افتتاح کر دیا

کمشنر گوجرانوالہ سے تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے عہدیدار وں کی ملاقات

شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان

ملک تشدد، احتجاج کا متحمل نہیں ہوسکتا:سپیکر پنجاب اسمبلی

گیپکو نے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بجلی کی سپلائی بحال کردی

گجرات:عطائیوں کیخلاف کارروائی ، کلینک و میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر