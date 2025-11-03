سسرالی جائیداد سے حصہ مانگنے سے انکار،بیوی،ساس پر تشدد
یاسر نے غلام زہرا کے بال کاٹ ڈالے ،اہل محلہ نے بچایا،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شوہر نے سسرالیوں سے جائیداد میں سے حصہ دینے سے انکار پر بیوی اور ساس کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور بیوی کے بال کاٹ ڈالے ، فیکٹری ایریا کی رہائشی غلام زہرا نے پولیس کو بتایا کہ اس کی شادی آٹھ سال قبل یاسر سے ہوئی جو کہ اکثر و بیشترمجھ پر تشدد کرتا ہے ، والد کی وفات کے بعد اس نے میرے حصے میں آنیوالی جائیداد کا مطالبہ کر دیا اور میری ماں کے انکار پر ملزم نے مجھ پر تشدد کیا اور قینچی اٹھا کر سرکے بال کاٹ ڈالے اس دوران میری والدہ مسرت نے چھڑوانے کیلئے آئی تو ملزم نے اسے بھی مار پیٹا بعدازاں اہل محلہ نے مداخلت کر کے ہماری جان بخشی کروائی، ملزم پہلے بھی میری والدہ سے دو لاکھ روپے بٹور چکا ہے اور میری والدہ کی ملکیتی احاطہ میں سے حصہ مانگ رہا ہے جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔