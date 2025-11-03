4گھروں،7سٹورز سے لاکھوں روپے کا مال چوری کرلیا گیا
7 موٹرسائیکلیں چو ری ،مقدمات درج کر لئے گئے ،ملزموں کی تلاش شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چوری و نقب زنی کی مختلف مختلف وارداتوں کے دوران ادرحماں کے محمد انصر،بھیرہ کے فرحان علی ،اسلام پورہ میانی کے فخر عباس،ساہی وال کے علی حیدر کے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال و زر،کوٹ عمرانہ کے جہانگیر عباس،معظم آباد کے محمد بشیر، للیانی کے مولا بخش کے کریانہ سٹورز،97شمالی کے محمد رفیق کی سینیٹری شاپ اورملحقہ محمد ارباز کے جنرل سٹور،ساہی وال کے محمد نعمان کی ٹیلر شاپ،بھلوال کے انور علی کے الیکٹرک سٹورکی دوکانوں سے لگ بھگ بیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان ،46جنوبی سے محمد قاسم،اشرف ٹاؤن سے امیر حمزہ،9شمالی سے محمد اکبر،ریمونٹ ڈپو سے محمد جاوید،کوٹمومن سے خضر حیات،سیٹلائٹ ٹاؤن کے نجی ہسپتال کے باہر سے راحیل مظفر،کھمب کنہ سے محمد شان کی موٹرسائیکلیں چو ری کرلی گئیں، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔