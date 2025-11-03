صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
محکمہ انہار کی غفلت سے پانی کی شدید کمی، کاشتکار پریشان

کندیاں (نمائندہ دنیا )محکمہ انہار کی مبینہ غفلت کے باعث خانقاہ سراجیہ راجباہ میں پانی کی شدید کمی پیدا ہو گئی ہے جس سے گندم کی بوائی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔

کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں ان کے حصے کے مطابق پانی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ اگر صورتحال برقرار رہی تو گندم کی پیداوار میں نمایاں کمی کا خدشہ ہے ۔اہلیانِ کندیاں و خانقاہ سراجیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے اور محکمہ انہار کو کسانوں کو ان کا پانی فراہم کرنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

