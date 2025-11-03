صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2موٹر سائیکل ٹکرا گئے ،18سالہ نوجوان جاں بحق ،3زخمی

  • سرگودھا
شاہپور صدر (نامہ نگار )شاہپور کے قصبہ کنڈان میں دو موٹر سائیکل سوار آپس میں تیز رفتاری کے باعث ٹکرا گئے ، حادثہ میں ایک نوجوان موقع پر جا ں بحق ہوگیا، ایک بچے سمیت تین افرادشدید زخمی ہو گئے ، حادثے میں 18 سالہ علی حمزہ میکن دم توڑ گیا ،12 سالہ اریان حیدر کھوکھر اور چار سالہ فیضان حیدر کھوکھر زخمی ہوئے جبکہ دوسرے موٹرسائیکل پر سوار صابر حسین سکنہ تنکی والا کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ کر نعش اور زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال شاہپور صدرمنتقل کردیا ، پولیس تھانہ شاہپور نے ضروری کاروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کردی اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال سرگودھا ریفر کردیا ۔

 

