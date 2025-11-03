شادی کی تقریب میں ساونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی، مقدمہ درج
میانوالی،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )محلہ خضر آباد میں اویس نامی نوجوان کی شادی کی تقریب میں ساونڈ سسٹم پر غیر اخلاقی ڈانس پروگرام منعقد کیے جانے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
مقدمہ درج کر لیا۔پولیس کے مطابق تقریب میں ڈی جے ساونڈ سسٹم کے ذریعے رات گئے تک اونچی آواز میں موسیقی بجائی جا رہی تھی۔ پولیس نے ساونڈ ایکٹ کے تحت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔