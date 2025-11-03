پیپلز پارٹی کا ہدف حصول اقتدار نہیں ملک و قوم کی خدمت ہے ، محمد علی ساول
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول نے کہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ گواہ ہے کہ۔۔۔
پیپلز پارٹی کا ہدف حصول اقتدار نہیں ، ملک و قوم کی بے لوث خدمت ہے انشاء اﷲ بلدیاتی معرکہ آرائی میں ہماری جماعت پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترے گی ، جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے احکامات کی روشنی میں اس نظریاتی جماعت کو یونین کونسال کی سطح پر منظم اور فعال بنا دیا گیا ہے اور گلی محلے کی سطح پر عوامی مقبولیت کے بام عروج تک پہنچنے والی اس جماعت کو شکست دینا آسان نہیں رہا۔